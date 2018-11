Komisja Europejska: otrzymaliśmy list od Małgorzaty Gersdorf. Chodzi o środki podjęte ws. SN

- Otrzymaliśmy list od I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o środkach podjętych w SN i przyjęliśmy go do wiadomości - poinformowała we wtorek rzeczniczka KE. Chodzi o kroki, które zostały podjęte w celu pełnego zastosowania się do postanowienia TSUE o tzw. środkach tymczasowych.

Gersdorf napisała list do Komisji Europejskiej (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Treść pisma wysłanego do Komisji Europejskiej pojawiła się już we wtorek. Jak czytamy na stronie internetowej Sądu Najwyższego, "w zawiadomieniu prezes Gersdorf poinformowała, że w dniu 19 października br. wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w Sądzie Najwyższym i do dnia 31 października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania".

Podkreślono również, że Gersdorf poinformowała , że "organy władzy ustawodawczej i wykonawczej prowadzą rozważania co do sposobu wykonania przedmiotowego postanowienia".

Przypomnijmy, że 19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Nakazał zawieszenie obowiązywania zaskarżonych przepisów do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie.