Komisarz UE nie sądzi by Polska i Węgry zawetowały budżet. "Mamy dobre argumenty"

Komisarz ds. budżetu Günther Oettinger sądzi, że Polska i Węgry ostatecznie przyjmą jego propozycję wieloletniego budżetu UE. Wierzy, że uzależnienie wysokości wypłat unijnych funduszy od poziomu niezależności sądownictwa nie skłoni obu krajów do złożenia weta.

Komisarz ds. budżetu UE podkreśla, że należy dopilnować, by podczas przydzielania unijnych środków "nie było ani wielkich zwycięzców, ani wielkich przegranych", gdyż to mogłoby "podzielić europejską rodzinę". Oettinger zaznacza, że jego projekt nie jest ostateczną formą budżetu, a jedynie "punktem wyjścia" do dalszych negocjacji.