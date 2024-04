Komendant główny przyznaje: Policja też korzystała z Pegasusa

- Policja nie posiadała tego systemu, ale korzystała na podstawie umowy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Pewną wiedzę przekazaliśmy już do prokuratury, co krępuje mi swobodę wypowiedzi - odparł w rozmowie z Tvn24.pl insp. Marek Boroń w odpowiedzi na pytanie o używanie przez policję systemu do inwigilacji Pegasus, którym administrowało CBA. Jak dodał, w tej sprawie wciąż trwa audyt wewnętrzny, dlatego więcej informacji nie może udzielić.