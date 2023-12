Kolumbia ma apetyt na skarb. Wydobędą ładunek 300-letniego wraku wart miliardy dolarów

AP podaje, że od czasu zlokalizowania wraku w 2015 r. okręt jest przedmiotem sporów prawnych i dyplomatycznych. Kolumbia i Hiszpania toczą batalię o to, kto posiada prawo do zatopionego skarbu. - To wrak archeologiczny, a nie skarb - zadeklarował minister Correa. - To dla nas szansa, by stać się krajem przodującym w podwodnych badaniach archeologicznych - dodał.