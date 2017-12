Kolejny szpital zamknięty przez brak lekarzy

Oddział wewnętrzny powiatowego szpitala w Oleśnie na Opolszczyźnie został zamknięty. Starosta oleski Stanisław Belka jako powód podał brak wystarczającej liczby lekarzy.

Obecnie w szpitalu na tym oddziale pozostało już tylko dwóch lekarzy, co nie pozwala zapewnić całodobowej opieki przebywającym tam pacjentom. Dwóch kolejnych znajduje się na zwolnieniu lekarskim, a dwóch innych wypowiedziało swoje umowy. Dlatego podjęta została decyzja o zamknięciu oddziału.

O sprawie powiadomiono wojewodę i Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci zostali przewiezieni do innych szpitali, a ci, których stan na to pozwalał - wypuszczeni do domu. Prowadzone są rozmowy z innymi lekarzami, którzy mogliby objąć dyżury na internie.