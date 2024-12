Kolejny rosyjski tankowiec wysłał sygnał S.O.S

Jak podaje kanał Baza, tankowiec Wołgonieft 109 znajdował się w pobliżu portu Kaukaz, niedaleko miejsca, gdzie w niedzielę 15 grudnia doszło do katastrofy dwóch podobnych statków. Kapitan zgłosił naruszenie szczelności czwartego ładunkowego zbiornika, w wyniku czego mazut przedostaje się do zbiornika balastowego. Według wstępnych informacji struktura kadłuba statku nie została uszkodzona, a paliwo nie wycieka do wody.

Przypomnijmy, że w niedzielę 15 grudnia podczas sztormu w Cieśninie Kerczeńskiej doszło do katastrofy tankowców Wołgonieft 212 i Wołgonieft 239. W jej wyniku nastąpił wyciek mazutu, który – zdaniem ekspertów Greenpeace – może skutkować największą katastrofą ekologiczną w historii Morza Czarnego. Wstępne dane wskazują, że do morza mogło przedostać się ponad 4,2 tysiąca metrów sześciennych produktów naftowych (łącznie oba statki przewoziły ponad 9 tysięcy metrów sześciennych paliwa).

Katastrofa Wołgonieft 212 doprowadziła do śmierci jednej osoby, a 11 członków załogi trafiło do szpitala. Cała załoga Wołgonieft 239 (14 osób) została ewakuowana, jednak jednostka osiadła na mieliźnie.

Dziennikarze Izwiestii ustalili, że oba tankowce, które uległy katastrofie podczas sztormu, nie powinny znajdować się na morzu z powodu ich złego stanu technicznego. Przekroczyły one maksymalny okres eksploatacji o 10–15 lat. Co więcej, Wołgonieft 239 nie posiadał wymaganej dokumentacji. Konstrukcja tych statków nie przewiduje ich użytkowania podczas sztormów, co dodatkowo przyczyniło się do tragicznych wydarzeń.