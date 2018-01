Kolejni politycy opozycji zasilą szeregi PiS? Adam Bielan: to nie koniec transferów

Adam Bielan, polityk Porozumienia, nowego ugrupowania Jarosława Gowina, zapowiada poszerzenie się klubu parlamentarnego PiS. Na razie nie chciał zdradzić nazwisk polityków opozycji, którzy zamierzają zmienić klubowe barwy.

- Myślę, że obserwujemy kolejne kłótnie w kolejnej partii opozycyjnej. Wielka kłótnia w Nowoczesnej o stanowisko dla Ryszarda Petru, wielkie kłótnie w Platformie Obywatelskiej, którą opuścili kolejni politycy: tuż przed świętami dwóch senatorów PO dołączyło do naszego klubu w Senacie - zauważył Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, pytany w TVP Info o to, czy Katarzyna Lubnauer ma szansę stać się "nową twarzą opozycji".

- Wcześniej straty poniósł w swoim klubie parlamentarnym PSL. Jedyny senator, który wszedł do Senatu z list PSL, przeszedł do naszego klubu, jedna posłanka Andżelika Możdżanowska odeszła z PSL i przeszła do nas. A to nie koniec transferów - zapewnił.