Kolejne odejścia z Pałacu Prezydenckiego? Znamy nieoficjalne ustalenia

Kolarski to wieloletni, najbliższy współpracownik głowy państwa. W Pałacu Prezydenckim sprawuje nadzór nad Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To on stał za zdecydowaną większością oficjalnych wystąpień Andrzeja Dudy. Uczestniczył też w prywatnym spotkaniu prezydenta Polski z kandydatem republikanów na prezydenta USA, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.