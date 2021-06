Kolejna akcja antyszczepionkowców. Prof. Simon oburzony: Skandal

Ekspert podkreśla przy tym, że przynajmniej połowa Polaków wciąż jest zagrożona zakażeniami koronawirusem. - Część z tych osób, szczególnie starszych lub obciążonych wielochorobowością, które nie zdążą się skutecznie zaszczepić, jako ciężko chore i umierające zjawią się na naszych oddziałach na jesieni i na wiosnę. Znowu pojawi się problem wszelakich restrykcji i problem z leczeniem pacjentów z innymi chorobami. Chciałbym wiedzieć, kto organizuje takie akcje antyszczepionkowe i za czyje pieniądze; czy nie jest to kolejna akcja z zewnątrz, mająca ośmieszyć po raz kolejny Polaków i Polskę. To powinno być karane. To już nie jest demokracja, to nie jest swoboda. To robienie krzywdy innym ludziom - tłumaczy wirusolog.