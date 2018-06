Kogo Polacy lubią najbardziej: Niemców, Francuzów, Ukraińców czy Włochów? Jest sondaż

Niemiec szefem, zięciem lub sąsiadem? Większość Polaków nie ma nic przeciwko temu – wskazuje najnowszy sondaż.

Francuzi lepiej niż Niemcy

Dla porównania w badaniu zapytano Polaków także o akceptację Francuzów, Włochów i Ukraińców. Tych pierwszych Polacy akceptują bardziej niż Niemców. Najgorzej za to wypadli Ukraińcy. W przypadku Francuzów we wszystkich rolach społecznych akceptację deklarowało 56 proc. badanych Polaków, a 9 proc. miało coś przeciwko nim. Podobnie jest w przypadku Włochów, a wskaźniki wynoszą odpowiednio 55 i 10 proc.

Niemcy o Polakach

Najwyższe wskaźniki (o ok. 9 proc. wyższe) osiągnęła akceptacja Niemców przez Polaków w roku 2013. Autorzy badań tłumaczą to ówczesnymi dobrymi relacjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. – Retoryka obecnych elit rządzących jest często bardzo krytyczna wobec Niemiec, atmosfera we wzajemnych relacjach pogorszyła się, a media publiczne przedstawiają nieraz Niemcy i Niemców w negatywnym świetle. Wyniki badań pokazują, że ma to wpływ na odbiór także niemieckiego społeczeństwa przez Polaków – mówi autorka badań Agnieszka Łada.