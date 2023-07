Kobra pożarła całego pytona birmańskiego. Wideo świadka

Kobra pożera drugiego węża

Osobniki kobry indyjskiej dorastają do dwóch metrów. Dlatego różnica miedzy gadami była dość duża. Mimo, że zjadanie innych węży należy do rzadkości - gatunek kobry królewskiej wcale nie stroni od takiej formy pożywienia. Dorosłe osobniki dorastają do 5,5 metrów długości, co czyni je największymi jadowitymi wężami.