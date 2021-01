Kobieta z Michigan wygrała miliard dolarów na loterii

Zwycięzcy głównych nagród w Mega Millions i w wielu innych amerykańskich loteriach mają dwie opcje. Mogą wybrać jednorazowo gotówkę, ale w przypadku wygranej w wysokości miliarda wyniesie ona po potrąceniu podatków zazwyczaj ok. 530 milionów. Druga możliwość to zdecydować się na odebranie od razu jedynie części pieniędzy i rozłożenie reszty kwoty na 29 kolejnych rocznych rat. Dostają wówczas pełną wygraną pomniejszoną o podatki.

Piątkowa wygrana jest drugą co do wielkości w historii Mega Millions i trzecią w loteriach w Stanach Zjednoczonych - powiedzieli przedstawiciele Mega Millions. Największa w USA i w ogóle na świecie wygrana - 1,537 miliarda dolarów - padła 23 października 2018 roku i trafiła do osoby z Karoliny Południowej.