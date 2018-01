Kobieta wpadła do oczka wodnego. Nie żyje

Zmarła 63-letnia kobieta, która w środę wpadła do oczka wodnego w Toruniu. Kobietę wyciągnięto z wody i przewieziono do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kobieta zmarła kilka godzin po wyłowieniu (WP.PL)

Unoszącą się na wodzie kobietę zauważył przechodzień i wezwał policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i wyłowili ją z wody. 63-latką przewieziono karetką do szpitala.

Po kilku godzinach kobieta zmarła. Policja ustala, jak doszło do wypadku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Najpierw pomogła, potem okradła. Policja poszukuje kobiety ze zdjęcia