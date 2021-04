Koalicja z PiS? Kukiz nie pozostawia złudzeń

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Paweł Kukiz stwierdził, że rozmawia z PiS po to, aby zrealizować część swoich postulatów, a o koalicji "nie ma i nie było mowy".

Polityk wyjaśnił, że nie ma planów, aby członkowie koła poselskiego Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia weszli do rządu Zjednoczonej Prawicy.

Kukiz komentuje rozmowy z Kaczyńskim

- Jeśli rozmawiam z prezesem i wspominam o ordynacji wyborczej, to nawet jeśli on się z tym nie zgadza, temat gdzieś mu się układa i wie, że jeśli z Kukizem się rozmawia, to przede wszystkim o zmianie ordynacji wyborczej. Rozpocząłem negocjacje z Kaczyńskim, ale tu nie ma mowy o żadnej koalicji – podsumował polityk.