Koalicja Obywatelska goni PiS. Najnowszy sondaż

Największy odsetek Polaków wciąż deklaruje chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę, ale notowania drugiej w klasyfikacji Koalicji Obywatelskiej rosną. Rożnica w najnowszym sondażu wynosi zaledwie kilka procent.

KO to jedyna partia - podkreśla w komunikacie pracownia - która uzyskała wzrost poparcia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wyniósł on 3 punkty procentowe.