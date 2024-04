KO bierze radę miasta w Poznaniu. Zdecydowana przewaga

KO bierze Poznań

W 2018 roku wybory do poznańskiej rady miasta wygrała KO, zdobywając 21 mandatów w 34-osobowym gremium. Klub PiS wprowadził do rady dziewięć osób, a KWW Lewica oraz KWW Społeczna Koalicja Prawo do Miasta uzyskały po dwa mandaty. Liczba miejsc w radzie zmniejszyła się w porównaniu z poprzednią kadencją ze względu na spadek liczby mieszkańców Poznania.