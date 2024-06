Kłótnia na unijnym szczycie. Tusk się wściekł

Niemcy i Holandia to płatnicy netto. Według nich wystarczy, by kraje UE zwiększyły wydatki na obronność do 2 proc. PKB, a środki na unijne plany się znajdą. Przekonują też, że nie ma sensu szczegółowo dyskutować, bo to kwestia przyszłego budżetu UE - podaje RMF FM.