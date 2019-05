Kłopoty Zybertowicza. Byli opozycjoniści pozwali doradcę prezydenta Dudy

- Podczas obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami - te słowa uraziły 36 byłych opozycjonistów negocjujących w 1989 roku z komunistyczną władzą. Wypowiedział je na spotkaniu z młodzieżą Andrzej Zybertowicz, cytując autora - Andrzeja Gwiazdę. Teraz czeka go proces - informuje Onet.

Zdecydowana reakcja

- One mają trafić do maksymalnie dużej liczby osób, by zrekompensować obrazę, jaka miała miejsce - mówił w rozmowie z Onetem pełnomocnik opozycjonistów, mec. Michał Wawrykiewicz, kandydat KE w wyborach do europarlamentu z Wielkopolski.