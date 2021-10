Kłopoty bydgoskiego seminarium. Brakuje nowych kandydatów na księży

W ciągu dwóch ostatnich dekad liczba chętnych do wstąpienia do seminariów spadła w Polsce aż o 60 proc. Na chwilę obecną dane za rozpoczynający się rok akademicki nie są jeszcze dostępne, jednak rok ubiegły pokazał, że spadek z roku na rok jest wyraźny: z 498 w roku 2019/2020 do 438 w roku 2020/2021.