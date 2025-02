Kłobuck wstrząśnięty po morderstwie. Mieszkańcy mówią o byłym policjancie

- Straszna tragedia. Jesteśmy wstrząśnięci, bo to był bardzo porządny kapłan. On tę parafię budował od zera przez ponad 20 lat. Niewyobrażalne, co go spotkało - mówią wstrząśnięci mieszkańcy Kłobucka po zabójstwie ks. Grzegorza Dymka.