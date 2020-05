Kleszcze coraz bardziej aktywne. Dlaczego są groźne?

Kleszcze. Gdzie najczęściej przebywają?

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że kiedy po spacerze wracamy do domu, należy dokładnie obejrzeć ciało. Kleszcze przyciąga bowiem ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu .

Kleszcze. Gdzie dochodzi do ukąszenia?

Kleszcze. Co trzeba zrobić, by ustrzec się przed ukłuciem kleszcza?

- założyć odpowiedni ubiór (czapka, długie spodnie, koszula lub bluza z długimi rękawami, przylegającymi do ciała lub zakończonymi ściągaczami, zakryte buty - ubranie powinno mieć raczej jasny kolor, ponieważ wtedy łatwiej zauważyć wędrujące po nim kleszcze - należy unikać spania w starych budynkach, w których przebywają udomowione zwierzęta - wybierając miejsce na biwak i rozłożenie namiotu, szukajmy takich, gdzie roślinność wokół jest krótko przycięta (kleszcze lubią wysokie trawy) - warto stosować produkty odstraszające kleszcze, nanoszone bezpośrednio na skórę lub odzież - szczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Dlaczego kleszcze są groźne?

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, ukłucia kleszczy często prowadzą do powstania zmian skórnych o charakterze alergicznym, ropnym, obrzękowym. Co więcej, kleszcze – poprzez ukłucie – mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne, takie jak borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu (KZM). O ile na KZM istnieje szczepionka, to na boreliozę jej nie ma.