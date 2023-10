Klęska Bąkiewicza mimo deklasacji PiS

W okręgu nr 17 do zdobycia było łącznie dziewięć mandatów. PiS zdeklasowało w tym okręgu konkurencję zdobywając 48,68 proc. głosów., co przekłada się na sześć mandatów do Sejmu. Dwa mandaty zdobyła Koalicja Obywatelska. Jednego posła z okręgu będzie mieć też Trzecia Droga.