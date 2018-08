„Kler” Wojciecha Smarzowskiego wstrząśnie polską publicznością

„Kler” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego wejdzie na ekrany kin pod koniec września. Jednak o produkcji już teraz jest bardzo głośno za sprawą opublikowania pierwszego oficjalnego zwiastuna.

„Kler” poruszy niewygodne tematy

Sam tytuł filmu „Kler” wskazuje, że głównym tematem produkcji będą księża. Tym razem zostaną oni ukazani w bardzo kontrowersyjny sposób. Główni bohaterowie to duchowni z różnych szczebli hierarchii kościelnej. Trybus jest wiejskim proboszczem, który coraz częściej ulega ziemskim pokusom. Kukuła to zagorzały i wierny katolik. Jednak jego autorytet niespodziewanie upada, a wierni się on niego odwracają. Powodem może być zachłanność, lub oskarżenia o pedofilię. Trzeci z bohaterów – Lisowski to karierowicz. Z sukcesem pracuje w kurii, jednak marzy mu się wielka kariera w Watykanie. Na drodze do awansu staje mu jednak arcybiskup Mordowicz, który już od wielu lat pełni swoją posługę. Jego aktualnym celem jest budowa nowego sanktuarium. Wszystkie działania podejmowane przez tego bohatera mają doprowadzić do realizacji obranego celu. Z pozoru jest to zwykła historia kilku przedstawicieli duchowieństwa. Jednak wystarczy obejrzeć kilka pierwszych scen zwiastuna, aby odkryć, że fabuła filmu jest bardzo nietypowa. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, pragnienie awansu oraz duże ilości alkoholu wszystko wygląda zupełnie inaczej niż początkowo zakładano. Ksiądz współżyjący z kobitą, duchowny pedofil i oczywiście arcybiskup złodziej i oszust. Takie przedstawienie światka kościoła z pewnością wzbudzi wiele emocji.