Kim rzuca Putinowi posiłki. Koreańczycy z Północy już w Rosji

Nowe analizy amerykańskiego think tanku, James Martin Center for Nonproliferation Studies, wskazują, że setki północnokoreańskich żołnierzy zostały przetransportowane drogą morską do Rosji. Zdjęcia satelitarne pokazują, że w październiku i listopadzie rosyjskie okręty wojenne przewiozły żołnierzy do portu wojskowego w Dunai na Dalekim Wschodzie.