WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze anna bielecka + 1 pis oprac. Magdalena Raducha 57 min. temu Kim jest Anna Bielecka? To u niej odbywają się elitarne spotkania PiS Biuro PiS na Nowogrodzkiej to nie jedyne miejsce podejmowania najważniejszych decyzji w kraju. Te mają również zapadać na Wilczej, w mieszkaniu Anny Bieleckiej, wieloletniej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego. Jedno z takich spotkań odbyło się w środowy wieczór. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W "saloniku Bieleckiej" stałym bywalcem obok Jarosława Kaczyńskiego jest Piotr Gliński. (East News, Fot: WOJTEK LASKI) W środę wieczorem Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński byli na "prywatce" u Anny Bieleckiej - informuje "Fakt". Rozmowy miały trwać niemal pięć godzin. Dlaczego spotkali się właśnie w tym miejscu? To już tradycja. Bielecka jest przyjaciółką prezesa PiS. Regularne spotkania w saloniku miały zacząć się po katastrofie smoleńskiej: - Anna bardzo to przeżyła. Nie chciała, żeby Jarosław Kaczyński był sam, proponowała rozmowy o Polsce - mówił związany ze środowiskiem PiS rozmówca "Gazety Wyborczej". Z czasem z Jarosławem Kaczyńskim w nazywanym już "saloniku Bieleckiej" zaczęli pojawiać się inni politycy. Mieszkanie przy Wilczej stało się miejscem, w którym zaczęły zapadać ważne polityczne decyzje. To tu ma dochodzić do narad na najwyższym szczeblu kierownictwa PiS. W lokalu przy Wilczej mieli pojawiać się m.in. Piotr Gliński, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko oraz ludzie prezydenta - Krzysztof Szczerski, Andrzej Zybertowicz były minister Maciej Łopiński, ambasador Andrzej Przyłębski czy kompozytor Michał Lorenc. To w salonie Bieleckiej miały zostać podjęte rozmowy na temat Polskiej Fundacji Narodowej oraz spółki Solvere. Anna Bielecka. "Ma naturalną umiejętność jednania ludzi" Anna Bielecka jest architektką. To pierwsza żona Czesława Bieleckiego, również architekta i polityka - byłego posła AWS i kandydata PiS na prezydenta Warszawy w 2010 roku. Obecnie Anna Bielecka jest żoną architekta Piotra Walkowiaka. Ich lokal na Wilczej to również pracownia architektoniczna. - Ania, przepraszam pani Anna, ma w sobie naturalną umiejętność jednania ludzi - mówiła "Wyborczej" jedna z osób związanych ze środowiskiem PiS. - Od lat gromadzi wokół środowisko kultury i sztuki, prawdziwą inteligencję warszawską. Ludzi starszego pokolenia, którzy po 1989 r. nie znaleźli dla siebie miejsca w liberalno-lewicowej debacie. Jak pisała w 2018 roku "Wyborcza", zarówno Bielecka, jak i Walkowiak interesowali się również polityką. Piotr Walkowiak miał być wówczas pełnomocnikiem wicepremiera Glińskiego, nadzorującym budowę siedziby Muzeum Historii Polski. Ministerstwo jednak nie odpowiedziało na pytania dziennikarzy, od kiedy doradza ministrowi i jakie ma obowiązki. Bielecka zarządza kongresem Polska Wielki Projekt organizowanym przez środowisko praciwy. Jak czytamy na stronie projektu, to "debaty nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską w najbliższych dekadach". Źródło: Fakt, Gazeta Wyborcza Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące