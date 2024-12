Kilka kroków do sukcesu w projekcie unijnym

Pozytywna ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie to duży sukces dla starających się o fundusze unijne. Wnioskodawca zostaje beneficjentem. To jednak nie koniec drogi. Jest to właściwie jej początek, bo zaczyna się realizacja projektu. O czym musi pamiętać beneficjent Funduszy Europejskich?