Kierownictwo PiS w Krakowie. Rozmawiali o konwencji Porozumienia

PiS rozmawia o planach Porozumienia

Sprawę skomentował również europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Gowin i tak znajdzie się na naszych listach, bo sam nie ma szans dostać się do Sejmu, a jeśli poprawia mu samopoczucie to, co robi, to niech sobie robi - powiedział polityk dla "SE"