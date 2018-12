Kierowca, który blokował karetkę, jest spoza Małopolski. "Chce współpracować"

Kierowca, który miał blokować przejazd karetki na autostradzie A4, zostanie przesłuchany po świętach. Mundurowi dotarli do mężczyzny dzięki nagraniu ratowników. Samochód miał wyraźne oznaczenia firmowe.

- Mężczyzna zostanie przesłuchany w charakterze osoby, co do której istnieje podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie. Miało się to stać w piątek, ale kierowca pochodzi spoza Małopolski i uzgodnił przełożenie przesłuchania na okres po świętach - mówi Wirtualnej Polsce podkom. Magdalena Chwastek, rzecznik prasowy policji w Wieliczce.