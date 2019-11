Kielce. Zastępczyni Bogdana Wenty rezygnuje. Powodem anonimowy donos do CBA

Danuta Papaj złożyła rezygnację na ręce prezydenta Kielc. Chodzi o rzekome nieprawidłowości w jej oświadczeniu majątkowym. Zastępczyni Bogdana Wenty stwierdziła, że "w niejasnych okolicznościach postanowiła sama rozwiązać problem".

Decyzja Danuty Papaj związana jest z anonimowym donosem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego ws. jej oświadczenia majątkowego. Chodzi o udziały w spółkach prawa handlowego. Wiceprezydent Kielc uważała, że miała trzy miesiące, aby się ich pozbyć - przypomina szczegóły portal echodnia.eu.

Zastępczyni Bogdana Wenty przyznała, że złożyła obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Według niej sytuacja nie jest jasna, bo wątpliwości wyrażało kilku prawników i nie byli w stanie dojść do porozumienia. Papaj stwierdziła, że "w tych okolicznościach postanowiła sama rozwiązać problem i złożyła dymisję".

Wiceprezydent Kielc sugerowała, że donos mógł pochodzić z otoczenia Wenty, które ją zwalczało. Jak przyznała, jej były już szef, ma "analizować na ile mogło to wychodzić ze środka". - Nie boję się tego powiedzieć. Niektóre sytuacje to potwierdzają, bo to grono było niezbyt duże - powiedziała.