Kielce. Zabił ojca i spalił jego zwłoki. Sąd ogłosił wyrok

Do zabójstwa doszło w listopadzie 2019 roku. Dawid K. zbiegł ze szpitala psychiatrycznego, a następnie w miejscowości Szczebrzusz uwięził swoją babcię i groził jej nożem. Kobiecie udało się uciec, jednak w tym samym czasie na miejscu zjawił się ojciec mężczyzny.

Między 51-latkiem a jego synem doszło do kłótni, w wyniku której 28-latek kilkukrotnie ugodził go nożem. Po tym umieścił jego ciało w samochodzie i pojechał do lasu, gdzie następnie je spalił. Ostatecznie został zatrzymany w Jędrzejowie.