WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze zmiana czasu Klaudia Zawistowska 39 min. temu Kiedy zmiana czasu 2019? Zobacz, w którą stronę przestawiamy zegarki i czy zrobimy to po raz ostatni Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2019 roku odbędzie się już dziś w nocy. Z tej okazji wiele osób zastanawia się, czy będziemy spać dłużej, czy krócej. Sprawdzamy też, kiedy odbędzie się ostatnia zmiana czasu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zmiana czasu 2019. Kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni? (iStock.com) Kiedy zmiana czasu 2019? Zmiana czasu na zimowy następuje zawsze w ostatni weekend października. W 2019 roku czas zimowy wprowadzimy w nocy z 26 na 27 października. Wskazówki zegara przesuniemy z godziny 3 na 2. Cofnięcie zegarów oznacza, że będziemy spać godzinę dłużej. Mniej optymistycznie do zmiany czasu podchodzą osoby pracujące na nocną zmianę. Zgodnie z prawem, pracodawca powinien skrócić im godziny pracy lub "oddać" godzinę pracy w innym terminie. Kolejna zmiana czasu odbędzie się w 2020 roku. W ostatni weekend marca, a dokładnie w nocy z 28 na 29 marca. Wskazówki zegarów przesuniemy wtedy z godziny 2 na 3, przez co będziemy spać o godzinę krócej. Ostatnia zmiana czasu. Prawdopodobne daty W 2018 roku UE podjęła decyzję o wycofaniu zmiany czasu. Decyzja zapadła po tym, jak w specjalnej ankiecie aż 84 proc. ankietowanych opowiedziało się za odejściem od tradycji zmiany czasu. W pierwszej połowie 2019 roku Parlament Europejski przegłosował projekt dyrektywy, dzięki któremu Europejczycy przestaną przesuwać wskazówki zegara. Zgodnie z zapisami projektu, kraje członkowskie najpóźniej w kwietniu 2020 roku powinny podjąć decyzję, czy zostają przy czasie letnim, czy zimowym. Do ostatniej zmiany czasu miałoby dojść w 2021 roku. Zegarki po raz ostatni przestawilibyśmy w marcu lub październiku. Data zależałaby od tego, czy Polska pozostanie przy czasie letnim, czy zimowym. Okazuje się jednak, że mimo przyjęcia projektu przez Parlament Europejski, zmiana czasu może nie zostać wycofana. Jej usunięciu sprzeciwiają się głowy niektórych państw członkowskich. Żeby zmiana czasu została wycofana, potrzebna jest akceptacja Rady Unii Europejskiej, czyli liderów wszystkich członków wspólnoty. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące