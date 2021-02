Kiedy powrót do szkoły? Rząd wciąż nie podjął decyzji

Kiedy powrót dzieci do szkół?

Po wzroście liczby zachorowań w zeszłym roku rząd zdecydował się na zamknięcie szkół, co miało powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Liczba zakażeń maleje - obecnie to ponad 6 tysięcy nowych przypadków dziennie - ale wciąż nie ma decyzji dotyczącej powrotu dzieci z klas 4-8 do szkół.