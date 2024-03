Kiedy jest zmiana czasu? Termin przestawienia zegarków coraz bliżej

Zmiana czasu na letni coraz bliżej

Jak wynika z przepisów, wprowadzenie czasu letniego w każdym roku następuje w ostatnią niedzielę marca. Oznacza to, że w 2024 termin przejścia z czasu zimowego na letni nastąpi w Niedzielę Wielkanocną. Dokładnie 31 marca - o godzinie 2:00 należy przestawić wskazania zegarków o pełną godzinę do przodu - na 3:00. Zmiana czasu spowoduje, że noc z 30 na 31 marca 2024 będzie krótsza, jednak doprowadzi również do późniejszego następowania zmroku.