Kenia: 15 ofiar zamachu terrorystycznego w luksusowym hotelu w Nairobi

We wtorkowym zamachu terrorystycznym na luksusowy hotel w stolicy Kenii, Nairobi, zginęło co najmniej 15 osób. Wśród ofiar są Brytyjczyk i Amerykanin oraz 11 Kenijczyków. Tożsamości dwóch zabitych jeszcze nie ustalono. Do ataku przyznali się somalijscy ekstremiści islamscy z Al-Szabab.

Kenia: zamach terrorystyczny w luksusowym hotelu w Nairobi (PAP/EPA)

Kenia: zamach terrorystyczny w luksusowej dzielnicy

Jak informowaliśmy wczoraj, co najmniej dwa wybuchy i strzały były słyszane w pobliżu hotelu DusitD2 w Nairobi, stolicy Kenii. Zaatakowane zostały również budynki wchodzące w skład kompleksu biurowego 14 Riverside Drive, gdzie mieszczą się wschodnioafrykańskie przedstawicielstwa wielu międzynarodowych koncernów.

Jako pierwszy o możliwym ataku terrorystycznym informował Reuters. Według relacji mediów, atak rozpoczął się od detonacji ładunków wybuchowych umieszczonych w zaparkowanym na terenie kompleksu biurowego samochodzie, po czym do hotelu wdarła się grupa 4-6 terrorystów. Według policji, atak był "skoordynowaną operacją". Szef kenijskich policji, Joseph Boinnet, powiedział, że zamachowiec-samobójca zdetonował w hotelu ładunek wybuchowy – podaje IAR.

Co najmniej 15 osób, w tym dwóch obcokrajowców (Brytyjczyk i Amerykanin), zginęło w ataku terrorystycznym na hotel w stolicy Kenii - poinformował we wtorek późnym wieczorem pracownik kostnicy, do której przywieziono ciała zabitych. Prezydent Kenii ogłosił także, że zginęło 14 terrorystów. "Wszyscy zostali wyeliminowani" - powiedział Uhuru Kenyatta, podaje PAP.

Zamach przeprowadzili ekstremiści z Al-Szabab

Do zamachu na kompleks hotelowy przyznała się powiązana z Al-Kaidą grupa somalijskich ekstremistów islamskich, Al-Szabab. Ataki w Kenii mają być odwetem za zaangażowanie militarne tego kraju w Somalii. Ekstremiści walczą o wprowadzenie w Somalii szariatu, surowej wersji islamu.