Keith Flint z zespołu The Prodigy nie żyje. Wiemy, co było przyczyną śmierci wokalisty i legendy muzyki elektronicznej z Wielkiej Brytanii

Keith Flint zmarł w wieku 49 lat. Ciało artysty związanego z The Prodigy znaleziono w jego mieszkaniu w Essex w poniedziałek 4 marca.

Keith Flint – wokalista zespołu The Prodigy nie żyje

Keith Flint – charyzmatyczny wokalista The Prodigy

Keith Flint to jedna ze współczesnych legend sceny muzycznej. Wraz z zespołem The Prodigry cieszył się ogromną popularnością w latach 90. Tym, co wyróżniało Keith'a Flinta na tle innych artystów było intrygujące spojrzenie, a także punkowa fryzura. Keith Flint oraz The Prodigy są jednym z najpopularniejszych zespołów tworzących muzykę elektryczną na świecie. Wstęp do sławy dał im pierwszy album zatytułowany Experience , jednak złote lata zespołu mają związek z rokiem 1994 i wydaniem albumu Music for the Jilted Generation, który zajął 1 miejsce na brytyjskiej liście najlepiej sprzedawanych albumów. Zwycięzcami tego zestawienia były również następne krążki wydawane przez The Prodigy. Ostatni album Keith Flint oraz zespół The Prodigy wydali w listopadzie 2018 roku.