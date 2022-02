KE nie odpuszcza w sprawie Turowa. Rząd dostanie list

Polska poniesie spore koszty za spór wokół Turów

To jednak niejedyne koszty sporu związanego z Turowem. W miniony czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że udało się osiągnąć porozumienie z czeskim rządem. - Za nami długie tygodnie negocjacji, które były na pewno trudne i wyboiste, ale zakończyły się sukcesem. Dziękuję osobiście premierowi Fiali za jego udział, bo w ostatnich tygodniach niemal codziennie rozmawialiśmy, kontaktowaliśmy się w tej sprawie. Były to rozmowy, które posuwały naszą umowę do przodu - mówił szef rządu podczas konferencji z premierem Czech Petrem Fialą.