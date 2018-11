Katolicy z Wrocławia mogą jeść dzisiaj mięso. Większość nie dostała dyspensy

Popularne w Polsce andrzejki wypadły w piątek. Katolicy z archidiecezji wrocławskiej nie muszą obchodzić imienin Andrzeja przy postnym stole. Zadbał o nich arcybiskup Józef Kupny, który udzielił na ten dzień specjalnej dyspensy. W szczególnej sytuacji są też mieszkańcy archidiecezji warmińskiej. Większość musi się powstrzymać od mięsnych dań.

Ksiądz arcybiskup wyraża jednocześnie nadzieję, że ta decyzja "przyczyni się do pogłębienia relacji międzyludzkich".

Na ratunek do proboszcza

- Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, spotkanie rodzinne - może się zwrócić o dyspensę do swojego proboszcza - powiedział Wirtualnej Polsce ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej.

W wyjątkowej sytuacji jest także archidiecezja warmińska, która obchodzi dzisiaj święto swojego głównego patrona, św. Andrzeja Apostoła. - Jeśli w piątek jest święto patrona, to uroczystość ta znosi post. Dotyczy to wszystkich diecezji, w których jest odpust patronalny - poinformował nas ks. Śliwiński. Jak dodał, wynika to z prawa kanonicznego.