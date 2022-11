Katolicy odchodzą do protestantów. "Mam żal do księży. Nie chcę ciągle usprawiedliwiać Kościoła"

Z protestantyzmem Iza pierwszy raz zetknęła się na YouTubie. - W propozycjach wyskoczyła mi konferencja - wspomina. - Myślałam, że przemawia na niej ksiądz bez koloratki, ale okazało się, że to pastor z International Christian Fellowship (ICF). Zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach i nabożeństwach online. Dowiedziałam się, że w Poznaniu są wspólnoty protestanckie. Trafiłam tak do baptystów, a następnie do zielonoświątkowców. Znalazłam tam spójność z tym, w co wierzę. Dla mnie to taka religia redukcji: odejścia od obrzędowości i skupienia się na Biblii, drugim człowieku i relacji. To nie jest tak, że nagle stałam się protestantką. Wiele rzeczy we mnie już było, choćby negatywny stosunek do rytuałów religijnych i nauczania o czyśćcu - wyznaje.