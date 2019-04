Katedra Notre Dame. To on wyniósł koronę cierniową w czasie pożaru

Pożar katedry Notre Dame. Cały czas dochodzą nowe informacje, dotyczące tragedii, jaka wydarzyła się w poniedziałek wieczorem w Paryżu. Teraz pojawiło się nazwisko bohatera, który uratował koronę cierniową. Był do tego specjalnie szkolony.

Francja ma nowego bohatera. Okrzyknięty nim został ojciec Jean-Marc Fournier. To on wszedł ze strażakami do katedry Notre Dame w czasie pożaru, by wynieść koronę cierniową Jezusa.