Katechetka znęcała się nad uczniami? Szkoła złożyła zawiadomienie

Mieszkaniec Kalisza zawiadomił służby ws. katechetki

Mieszkaniec Kalisza dodał, że znęcanie polegało na tym, że "podczas przerw między lekcjami katechetka nie pozwalała dzieciom jeść w klasie śniadań, ani korzystać z toalety. Mówiła, że jak rodzice będą pili alkohol, to przyjedzie po nich policja, nawiedzi ich szatan i pójdą do piekła. Twierdziła, że dzieci trafią wtedy do domu dziecka. Potrafiła też szarpać dzieci za ręce, czy ubrania".