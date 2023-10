Katechetka znęcała się na dziećmi? Jest akt oskarżenia

Zdarzenie, które doprowadziło do postawienia zarzutów, wyszło na jaw w połowie listopada ubiegłego roku. Wtedy to jeden z mieszkańców Kalisza zgłosił policji podejrzenie, że jego trzy córki oraz inni uczniowie klas od pierwszej do czwartej są znęcani przez siostrę katechetkę. Do incydentów miało dochodzić w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu.