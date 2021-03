Katastrofa śmigłowca, w której zginął Karol Kania. Jest raport

Jak ustaliła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, stało się to około 300 metrów od lądowiska. Wstępny raport w tej sprawie pojawił się na stronie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

"Uszkodzone zostały drążki (zarówno lewy, jak i prawy) - najprawdopodobniej w wyniku zderzenia z ciałami osób zajmujących przednim siedzeniu. Lewy drążek został złamany w jednym miejscu, a prawy w dwóch miejscach, co świadczy o dużej sile uderzenia ciała pilota na drążek" - informuje w raporcie komisja.

Raport z katastrofy śmigłowca. Bez czarnej skrzynki

Do katastrofy doszło około godz. 23, kiedy samolot podchodził do lądowania. Najpierw zderzył się z wysokimi drzewami, a potem z ziemią, gdzie maszyna wbiła się przodem kabiny i przechyliła na bok.

"Przednia część kadłuba uległa całkowitemu zniszczeniu" - ustaliła Komisja Badania Wypadków Lotniczych, co przyczyniło się do śmierci pilota i siedzącego obok Karola Kani. Jednak wnętrze kabiny pasażerskiej zachowało swoją geometrię, co najprawdopodobniej ocaliło pozostałą dwójkę pasażerów.