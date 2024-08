Katastrofa we Francji. Macron przekazał tragiczne wieści

Do kolizji dwóch francuskich samolotów wojskowych typu Rafale doszło w środę na wschodzie Francji.

Dwa myśliwce Rafale, które uczestniczyły w wypadku, należą do lotniczej bazy wojskowej Saint-Dizier. Armia potwierdziła, że wszyscy piloci to obywatele francuscy. We Francji szkolą się piloci ukraińscy, ale w innej bazie - w miejscowości Cazaux na południowym wschodzie. Ćwiczą także na innych samolotach - jak podaje AFP, wyłącznie na maszynach szkoleniowych Alpha-Jet.