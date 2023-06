Katastrofa w Indiach. "Całe rodziny zmiażdżone, ciała bez kończyn"

Ponad tysiąc ratowników pracuje od kilkunastu godzin na miejscu największej od dziesięcioleci katastrofy kolejowej w Indiach - podaje agencja AP. Akcja ratunkowa trwała także przez całą noc. Ratownicy muszą używać palników do cięcia metalu, by dotrzeć do pasażerów uwięzionych we wrakach wagonów.