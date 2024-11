Katastrofa lotnicza w Wilnie. Piloci nie zgłaszali problemów technicznych

Samolot należał do hiszpańskich linii Swiftair i był wyczarterowany przez DHL. Firma logistyczna rozpoczęła własne dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy.

Do wypadku doszło ok. godz. 5.30 rano, gdy samolot lecący z Lipska zahaczył o dom podczas lądowania. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. W budynku wybuchł pożar, ale mieszkańców udało się ewakuować.

Na pokładzie znajdowała się czteroosobowa załoga: dwóch Hiszpanów, Niemiec i Litwin. Zginął jeden z Hiszpanów, a trzy osoby trafiły do szpitala, z czego jedna jest w ciężkim stanie.

Szef litewskiego kontrwywiadu Darius Jauniszkis stwierdził, że jest za wcześnie, by wykluczyć sabotaż jako przyczynę katastrofy. - Widzimy, że Rosja staje się coraz bardziej agresywna - powiedział po spotkaniu rządowego sztabu kryzysowego.

"Wall Street Journal" podał, że samozapalające się paczki z Litwy do Niemiec i Wielkiej Brytanii były częścią rosyjskiej operacji mającej na celu wywołanie pożarów w samolotach lecących do USA i Kanady. Wydaje się, że była to próba zbadania możliwości umieszczenia łatwopalnych urządzeń w samolotach.