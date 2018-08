Katastrofa lotnicza w Szwajcarii. Świadek: "samolot spadł na ziemię niczym głaz"

Na pokładzie niewielkiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się w sobotę, zginęło 20 osób. To jedna z dwóch katastrof, do których doszło tego dnia w Szwajcarii. Lokalny portal dotarł do świadka wypadku.

Samolot Ju-52 rozbił się w sobotę (Forum, Fot: Arnd Wiegmann)

Po zachodniej stronie góry Piz Segnaz w szwajcaraskim kantonie Graubuenden rozbił się prywatny samolot. Na jego pokładzie podróżowała czteroosobowa rodzina. Nikt nie przeżył. Kilka godzin później doszło do kolejnej katastrofy.

Niewielki zabytkowy samolot pasażerski Ju-52 wyprodukowany w latach 30. spadł na ziemię w trakcie lotu widokowego. Zginęło 20 osób, w tym 17 pasażerów i 3 członków załogi. Szwajcarski portal rozmawiał ze świadkiem zdarzenia.

- Samolot obrócił się o 180 stopni w stronę południa i runął na ziemię niczym głaz - powiedział w rozmowie 20min.ch. Wszystkie loty lokalnych linii JU-AIR, które obsługiwały samolot, zostały odwołane.

Wypadek wyjaśnia m.in. prokuratura

Do katastrofy prywatnego samolotu kilka godzin wcześniej, w którym zginęła rodzina, doszło w pobliżu miejscowości Hergiswil.

Przyczyny obu wypadku wyjaśniają policja regionalna, lokalne prokuratury wraz z prokuraturą krajową oraz agencja rządowa ds. wyjaśniania przyczyn wypadków.

Źródło: BBC