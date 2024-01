Katastrofa lotnicza. Runął samolot z pracownikami kopalni diamentów

Samolot przewożący pracowników brytyjsko-australijskiego koncernu wydobywczego Rio Tinto rozbił się we wtorek w północno-zachodnim regionie Kanady w pobliżu miasta Fort Smith - podała agencja Reutera. Maszyna leciała do kopalni diamentów Diavik. Nie podano ile osób zginęło, ani ile było na pokładzie samolotu należącego do Northwestern Air Lease.