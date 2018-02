Katastrofa lotnicza rosyjskiego samolotu. Nowe fakty

Na ziemię runął pasażerski samolot. Nie żyje 71 osób. Cały czas pojawiają się nowe informacje w sprawie. Wiadomo, że znaleziono czarną skrzynkę oraz dwa ciała. Pojawiają się też hipotezy, że urządzenie mogło zacząć rozpadać się już w powietrzu.

Jak doszło do katastrofy?

TVN 24 informuje, że szczątku samolotu są rozrzucone w promieniu kilometra. To zaś może oznaczać, że maszyna zaczęła rozpadać się w powietrzu. Prawdopodobny jest też wybuch na pokładzie.

Relacje świadków

- Gdy to się wydarzyło, byłem w swoim domu. Usłyszałem huk, a później eksplozję. Pobiegłem w kierunku, z którego słychać było uderzenie. Na miejscu nie było jeszcze nikogo. Chwilę później zjawił się drugi mężczyzna i zadzwonił na numer alarmowy 112. Służby przybyły bardzo szybko i niemal natychmiast znaleźli dwa ciała – w promieniu stu metrów od siebie. Samolot runął do wąwozu, a ciała były porozrzucane dookoła – powiedział Aleksander, mieszkaniec miejscowości, w pobliżu której doszło do katastrofy.