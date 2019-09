Katastrofa kolejowa w Smętowie Granicznym. Maszynista oskarżony ws. zderzenia pociągów

Prokuratura Okręgowa zakończyła postępowanie ws. zderzenia pociągów na dworcu w Smętowie Granicznym. 64-letni maszynista usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do popełnianego czynu.

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia 2017 r. Na stacji w Smętowie Granicznym zderzył się pociąg towarowy z osobowym. Wykoleiło się siedem z 11 wagonów. Rannych zostało 75 osób, w tym 8 ciężko. Poszkodowani niezwłocznie zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Ewakuowano 200 pasażerów.

Prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającym życiu wielu osób i mieniu wielkich rozmiarów. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. Przesłuchany nie przyznał się do winy. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.