Katarina Barley wywołała zamieszanie. PiS chce pozbawić ją stanowiska w PE

- To jest absolutnie skandaliczna wypowiedź pokazująca butę i arogancję, którą znamy historycznie z czasów II wojny światowej, kiedy to hitlerowskie Niemcy chciały zagłodzić naród polski wprowadzając racje żywnościowe, a wszystkich tych, którzy próbowali ratować się przed śmiercią głodową, spotykały szykany lub wysyłano ich do Oświęcimia. Jeżeli z ust niemieckiego polityka padają słowa o "zagłodzeniu", musi to budzić takie, historyczne skojarzenia - mówi w rozmowie z portalem wpolityce.pl Jadwiga Wiśniewska